Audiências no Senado debaterão medidas de segurança nas escolas

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CAE) do Senado aprovou, nesta terça-feira (11), a realização de ao menos duas audiências públicas para discutir propostas que preveem mais segurança nas escolas. A decisão foi motivada pelos ataques recentes que vitimaram quatro crianças, em Santa Catarina, e uma professora, em São Paulo.

O PL 2256/2019, do senador Wellington Fagundes, visa ações preventivas como o controle de entrada de saída nas unidades por meio de recursos tecnológicos e a adoção de instruções de segurança para toda a comunidade escolar. “Temos de dar uma resposta ao Brasil. E a capacitação dos profissionais da educação em relação a segurança é uma delas”, explicou.

O parlamentar lembrou a ação imediata do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, que anunciou que vai colocar pelo menos um policial armado em cada uma das 1.053 escolas da rede estadual de ensino. Essa medida deve ser implementada nos próximos dois meses.

Além de combater diretamente a violência, Wellington Fagundes defende que as escolas possam abrir também nos fins de semana para a integração da comunidade escolar. “Quando as famílias participam, as escolas ficam mais conservadas e surge um sentimento de pertencimento”, avaliou. “A audiência pública será importante para que possamos discutir todos os aspectos da segurança nas escolas”, concluiu