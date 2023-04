Autor de tentativa de feminicídio tem prisão cumprida pela Polícia Civil

Um foragido da Justiça pelo crime de tentativa de feminicídio, cometida em Vila Rica, foi preso no Estado do Pará, após investigação da Polícia Civil de Mato Grosso para identificar o seu paradeiro.

Com a prisão preventiva decretada, o suspeito de 41 anos, foi localizado nesta terça-feira (25.04), na cidade de Cumaru do Norte (PA), em ação integrada do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Confresa, Delegacia de Vila Rica e Delegacia de Cumaru do Norte.

Conforme apurado, o procurado convivia com a vítima desde o ano de 2013, porém estavam separados há pouco tempo, e ele não aceitava o término do relacionamento.

Na manhã do dia 12 de abril deste ano, o homem foi até a casa da ex-companheira, e, após discutirem, o suspeito pego uma faca e tentou matar a vítima, que foi ferida na região do pescoço. Mesmo sangrando muito, ela conseguiu pedir socorro, e não foi a óbito devido o rápido atendimento médico.

Logo após o crime, o suspeito fugiu e enviou mensagens de áudio para algumas pessoas, falando da intenção de se suicidar, pois havia feito uma “besteira” contra a ex-mulher.

Ele também gravou um vídeo com outra versão, denegrindo a imagem da vítima, afirmando que ela não estava bem mentalmente e teria tentado o suicídio, bem como, insistia em manter contato com a ex-mulher para lhe ameaçar de morte, ou de matar seus filhos e após suicidar.

Durante diligências investigativas para localizar o suspeito, os policiais civis identificaram ele na cidade de Cumaru do Norte. Então foi solicitado apoio à equipe do Pará, a qual efetuou a prisão do procurado, que foi colocado à disposição do Poder Judiciário.

A ação faz parte da Operação “Amón”, palavra de origem grega e quer dizer oculto ou escondido.