Autoridades se reúnem e discutem ações importantes para Rondonópolis

O prefeito José Carlos do Pátio, vereadores, deputados, senadores Jayme Campos e Wellington Fagundes e outras autoridades participaram de uma reunião para discutir ações importantes para o município, na manhã desta segunda-feira (17), em Rondonópolis (MT).

Na oportunidade, os parlamentares apresentaram as demandas do município e discutiram ações que poderão resultar em futuras soluções.

Durante o evento também foi feita a entrega simbólica do tomógrafo para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) que vai atender a demanda do Hospital de Retaguarda.

“O segundo encaminhamento que nós discutimos é justamente dois pleitos que o município fez com os senadores para nós nos unirmos em torno dessa bandeira. Como nós já estamos asfaltando todos os nossos distritos industriais, Rondonópolis tem agora uma demanda ainda de mais de 300 empresas que querem se instalar aqui e com isso nós estamos dispostos a construir essa parceria” ressaltou o Prefeito José Carlos do Pátio.

O senador Jayme Campos demonstrou apoio e a parceria com o município de Rondonópolis.

“Viemos para participar da entrega simbólica desse tomógrafo que foi solicitado, passamos o recurso para o prefeito, ele adquiriu e hoje está em pleno funcionamento. O prefeito apresentou alguns projetos relevantes que realmente vão conseguir modernizar os investimentos da infraestrutura na cidade, a questão do Distrito Industrial, contorno, hospital regional. É um conjunto de forças que está lutando para trazer recursos para Rondonópolis” explica o senador Jayme.

O Senador Wellington Fagundes também falou das lutas em busca de melhorias para Rondonópolis e todo Estado de Mato Grosso.

“Todos nós queremos o melhor para todo o Mato Grosso e Rondonópolis como cidade polo temos que ter também todo cuidado para que possamos ter avanço e qualificação. Nesse momento mais do que nunca precisamos ter o foco no cidadão e procurar atender

principalmente a retomada econômica, na geração de empregos e a educação sem dúvida. Profissionalizar é importante como a nossa universidade que o senador Jayme nos ajudou” finaliza o senador Fagundes.