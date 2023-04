Avalanche fatal deixa seis mortos e um ferido nos alpes franceses

Um grupo de 13 pessoas estava subindo os alpes franceses, acompanhados por dois guias, quando uma enorme avalanche os atingiu, matando seis pessoas e deixando uma gravemente ferida no domingo de Páscoa (9)

O incidente aconteceu na região de Contamines-Montjoie, perto da fronteira da França com a Itália, quando uma parede de neve se desprendeu da geleira Armancette.

De acordo com o Daily Star, as equipes de resgate recuperaram os corpos de um casal de 20 anos e dois guias da neve auinda no domingo. No entanto, uma mulher de 39 anos e um homem de 40 anos ainda não estão desaparecidos.

O presidente francês, Emmanuel Macron, escreveu em suas redes sociais: “Estamos pensando nas vítimas e também em suas famílias”.

François Barbier, prefeito de Contamines-Montjoie, disse em entrevista que as condições de esqui eram boas antes da tragédia, mas que essa é a avalanche mais mortal desta temporada.

Não houve alerta de avalanche emitido para a região, de acordo com o serviço meteorológico e acredita-se que a combinação de calor e vento pode ter desencadeado o desastre.