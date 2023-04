Aylon Arruda defende ampliação de políticas públicas inclusivas em Rondonópolis

Aprimorar e ampliar políticas públicas inclusivas, especialmente nas áreas da saúde e da educação, são ações que o poder público precisa colocar em prática o quanto antes. A afirmação é do vice-prefeito de Rondonópolis, Aylon Arruda, que participou da audiência pública que debateu ações voltadas às pessoas com Transtorno do Espectro Autista, realizada nesta quinta-feira, na Câmara de Vereadores.

Durante a audiência, familiares, profissionais e autoridades apresentaram um diagnóstico da situação que enfrentam em diversas áreas tanto em atendimentos, prestação de serviços, entre outros. Segundo os relatos, hoje ainda há grande deficiência de médicos especialistas o que dificulta o fechamento de diagnóstico e retarda o início de tratamento.

Para o vice-prefeito, conhecer a realidade das famílias e das pessoas portadoras de TEA é importante para toda sociedade, pois além da busca por sanar os desafios enfrentados por elas, também ajuda a eliminar barreiras de preconceito que ainda existem.

Outra série de solicitações também foi apresentada como capacitação para os profissionais que trabalham com educação especial, implantação de um centro de referência para atendimento dos autistas e de escola para autistas, entre outros.

“Foi uma grande oportunidade de conhecer de perto a realidade das famílias, ouvir as demandas e contribuir nos encaminhamentos e resoluções. Somos referência em tantos setores, e por que não sermos também uma referência em atendimento, tratamentos, acolhimento por meio de políticas públicas mais inclusivas? Da nossa parte, vamos trabalhar para que isso aconteça, unindo esforços, estabelecendo parcerias e gerando oportunidades para todos”, disse o vice-prefeito. Ele ainda parabenizou a iniciativa do Poder Legislativo em realizar a audiência pública, que é de autoria do vereador Adonias Fernandes.