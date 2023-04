Boa leitura!

Ideias tornam-se realidade? Em verdade, a realidade não existe sem elas. Nada há no mundo que não tenha havido, primeiro, dentro de nós. Esse teclado que agora uso para redigir o presente editorial teve sua pré-existência na cabeça de alguém.

O mundo é, de fato, a somatória da concepção de todos nós. Criamos o mundo em que vivemos e o enxergamos a partir da perspectiva que dele temos. Para uns, o mundo é um lugar mal e terrível; para outros, doce e tranquilo. O mundo muda quando nossa cabeça muda. A frase “seja você a transformação que quer no mundo” não é desprovida, pois, de verdade.

Nosso maior desafio atualmente é arrumar tempo para pensar. Estamos correndo atrás desse “cavalo de eletricidade” que é o tempo e botamos a vida no “piloto automático” para acordar pela manhã, trabalhar, voltar para casa, descansar para repetir a mesma rotina deletéria no dia seguinte. Não elaboramos, não raciocinamos, não pensamos. Como resultado, nossa vida, mesmo que a consideremos infeliz ou insatisfatória, não muda. Quer mudar de vida? Mude sua cachola!

É preciso coragem para mudar, eu sei, mas é ainda mais necessário parar para pensar e pensar com finesse, com elegância, com qualidade. Isso dá um trabalho… É que o pensamento mais bem elaborado ou sofisticado só vem com a leitura, que está para nosso cérebro assim como o exercício para os músculos. E vamos combinar: a gente não ‘tá lendo lá essas coisas. Bom, falo por mim, é claro. Confesso que já fui um leitor mais voraz no passado. Digo, como desculpa, que o “HD” está cheio e que não cabe mais informação. Mentira! Quanto mais lemos, mais se amplia nossa mente.

Sugiro a você que ocupe um pouco do seu tempo com a leitura. Se assim o fizer, mais lúcidos serão seus pensamentos e mais iluminada, sua vida. Do contrário, a vida vai continuar nessa mesmice e você continuará a esperar que algo do céu possa vir para melhorá-la. De lá só cai avião, querido leitor. “O futuro quem faz é a gente na mente de quem for capaz”, já disse o poeta. Capacite sua cabeça com a leitura e tenha uma vida muito melhor hoje mesmo! Aproveite o feriado e leia! Quer uma sugestão de leitura? Leia “O Alquimista”, de Paulo Coelho. É uma leitura mais simples e muito agradável. Inspirará você, por certo. Boa leitura!