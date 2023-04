Bombeiros | Alunos de projeto social são destaques em campeonato estadual de Karatê-Do

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, através da Coordenadoria de Articulação e Integração Comunitária e em parceria com a Federação de Karatê-Do Tradicional de Mato Grosso (FKTMT), realizou a primeira etapa do 34° Campeonato Estadual de Karatê-Do Tradicional nos dias 22 e 23 de abril, no Ginásio Fiotão, em Várzea Grande.

Um dos destaques no campeonato foi o projeto Karabom, desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros, que levou 59 atletas para a competição, se tornando a maior delegação na disputa. Ao todo o grupo conquistou 39 medalhas, entre as categorias de 8 a 14 anos.

Entre os destaques estão os alunos Ana Luiza Cavalcante Vieira, de 12 anos, e Arthur Costa Franco, de 14 anos. Ambos entraram em 2022 no projeto Karabom em Cuiabá e em sua primeira competição lutaram com atletas de duas graduações acima, conquistando duas medalhas cada um. Os dois atletas foram campeões na modalidade Kata e terceiro lugar na modalidade Kumite (luta), em suas respectivas categorias.

O coordenador dos projetos sociais do Corpo de Bombeiros, capitão BM Josuel Vieira, destacou o bom resultado da equipe e a importância da participação dos alunos do Karabom no campeonato.

“Incentiva os demais alunos a se dedicarem no projeto e participar de outros campeonatos. Além disso, o expressivo número de medalhas obtidas demonstra o elevado nível técnico e de seriedade dos instrutores envolvidos com o projeto social”, avaliou.

Karabom

O projeto karabom tem como objetivo principal tirar crianças e adolescentes da ociosidade, trazendo-as para o ambiente militar e usando o esporte como auxílio para uma ocupação, visando uma formação cidadã, através da disciplina do Karatê.