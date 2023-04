Brasileira casada com boneco de pano anuncia gravidez do 2º filho

A vida de Meirivone não desacelera! A brasileira, casada com o boneco de pano Marcelo, afirmou que está grávida do segundo filho (de pano), e até vive uma fase de sucesso internacional.

A estranha jornada do casamento dela virou uma matéria do tabloide britânico Daily Mail, que revelou “os altos e baixos de ser casada” com uma figura tão única.

O anúncio de mais um integrante da família “híbrida” ocorre pouco depois do sequestro e reencontro com Marcelinho da Santinha, o filho boneco do casal que, segundo a matriarca Meirivone, havia sido sequestrado.

Em um vídeo no TikTok, ela revelou que logo terá mais um filho. Meirivone explicou que fará um chá de revelação, porque ainda não sabe o sexo da criança, mas espera que “seja uma menininha”, para formar um casal.

“Eu e o Marcelo sonhamos muito que seja uma menininha”, diz Meirivone sobre a questão.

A mãe deu o primeiro sinal de que estava grávida em um vídeo publicado no início de março, onde disse que “já desconfiava” e só precisou fazer um exame.

Na mesma gravação ela ainda revelou quatro possibilidades de nome, caso a criança realmente seja uma menina: Marcela Filha, Emília, Anabelle ou Filozinha, “em homenagem à mãe do Marcelo”.

Ela ainda pede ajuda do público para escolher o nome. Enquanto alguns gostaram bastante de Annabelle, a possibilidade mais sinistra, a maioria optou pelo mais fácil: Marcelinha.

O caso chamou a atenção do Daily Mail, onde o perfil do casamento de Meirivone foi compartilhado quase 3.000 vezes. A matéria descreveu não apenas o processo de gravidez da brasileira, mas também como Marcelo dá duro como operário da construção civil e precisa ser tirado da cama pela esposa.