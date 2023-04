Brasileiras presas na Alemanha são soltas após mais de um mês detidas

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou nesta terça-feira (11) que as duas brasileiras presas havia mais de um mês em Frankfurt, na Alemanha, foram libertadas. Kátyna Baia e Jeanne Paolini foram detidas 38 dias atrás por tráfico internacional de drogas.

As goianas tiveram as malas trocadas no aeroporto de Guarulhos (SP) por bagagem com cocaína, o que impulsionou uma operação da Polícia Federal que desmantelou uma quadrilha que agia no aeroporto internacional mais movimentado do país.

A organização trocava a etiqueta das malas dos passageiros após elas terem sido despachadas. Na área restrita do aeroporto, os funcionários pegavam essas mesmas etiquetas e colocavam na bagagem com drogas.

Ao pousar em Frankfurt, 38 dias atrás, as duas brasileiras foram detidas pela polícia da Alemanha, que encontrou 40 kg de cocaína na bagagem que seria das goianas.

A mãe de Jeanne, Valéria Paolini, e a irmã de Kátyna, Lorena Baia, embarcaram na segunda-feira (10) para a Alemanha. As duas foram acompanhadas da advogada das brasileiras, Luna Provázio.

O R7 tentou contato com a defesa das goianas no Brasil e na Alemanha e com o Consulado brasileiro em Frankfurt, mas não obteve retorno até a publicação da matéria.