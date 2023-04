Briga por valor de aluguel teria motivado tentativa de homicídio em Rondonópolis

Uma discussão por conta do valor do aluguel teria motivado a tentativa de homicídio registrada na noite deste domingo (02) no bairro Cidade Salmen, em Rondonópolis (MT). O inquilino de 52 anos foi esfaqueado com um golpe no pescoço. O suspeito de 63 anos fugiu.

Conforme informações registrada no Boletim de Ocorrência, a vítima disse que é inquilino do suspeito e que os dois já estavam há vários dias discutindo sobre o valor do aluguel.

A vítima disse ainda que foi na casa para retirar alguns pertences pessoais quando houve uma nova discussão que evoluiu para a lesão corporal.

O suspeito pegou uma faca e atingiu o pescoço da vítima.

O homem foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para o Hospital Regional.

O suspeito fugiu após o crime.

No BO consta ainda que após o crime populares colocaram fogo na casa que era alugada para a vítima. A Polícia acedida que o incêndio tenha sido criminoso.