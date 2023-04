Campanha de vacinação contra influenza começa na terça-feira (11) em Rondonópolis

Começa nesta terça-feira (11) em Rondonópolis a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. As vacinas estarão disponíveis em todas as unidades de saúde da cidade para os grupos prioritários. O atendimento nos postos de saúde para a imunização será das 7h às 10h30 e das 13h às 16h30. A vacinação contra a influenza está prevista para ocorrer até o dia 31 de maio.

A Secretaria Municipal de Saúde explica que devem se vacinar contra a gripe crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos e mais, professores das escolas públicas e privadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários e funcionários do sistema prisional.

A meta de Rondonópolis é vacinar contra a influenza 77.334 pessoas que integram o grupo prioritário durante a campanha de vacinação deste ano.

O superintendente da Saúde Coletiva Municipal, Paulo Padin, orienta que a população que faz parte dos grupos prioritários procurem uma unidade de saúde e não deixem de se vacinar contra a influenza. “A vacinação contra a influenza é uma das medidas de prevenção mais importantes para proteger contra a doença, suas complicações e óbitos, além de contribuir para a redução da circulação viral na população”, destaca.

A influenza é uma infecção viral aguda, que afeta o sistema respiratório e é de alta transmissibilidade.

Segundo o Ministério da Saúde, a estratégia de vacinação contra a influenza foi incorporada no Programa Nacional de Imunizações (PNI) em 1999, com o propósito de reduzir internações, complicações e óbitos na população-alvo.

A vacinação contra a influenza permite, ao longo do respectivo ano, minimizar a carga e prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença, reduzindo os sintomas nos grupos prioritários, além de reduzir sobrecarga sobre os serviços de saúde. Os sintomas podem ser confundidos com os da covid-19.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), os casos de influenza podem variar de quadros leves a graves e podem levar ao óbito. É uma infecção respiratória aguda, causada pelos tipos A, B, C e D, sendo os vírus A e B responsáveis por epidemias sazonais. Além disso, o vírus influenza A encontra-se especificamente associado a eventos pandêmicos, como o ocorrido em 2009 com a pandemia de influenza A (H1N1)pdm09. Dependendo da virulência dos vírus circulantes, o número de hospitalizações e mortes aumenta substancialmente, não apenas por infecção primária, mas também pelas infecções secundárias por bactérias.