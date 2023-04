Cantor Fernando Zor é internado em hospital após misturar remédio com bebida alcoólica

O cantor Fernando Zor, da dupla com Fernando, misturou um remédio com bebida alcoólica antes de uma viagem e relatou a internação de seis dias em um hospital para se livrar da dependência química. A família do cantor precisou buscá-lo fora do Brasil.

“Fiquei alguns dias afastado das redes sociais, me recuperando de um episódio pelo qual passei, decorrente de um uso indevido e excessivo de um remédio de dormir, o Zolpidem, com bebida alcóolica. Resumo: combinação caótica. Tive uma crise de ansiedade terrível, que me impediu de seguir viagem”, contou ele.

“Eu simplesmente não consegui nem ir pra frente nem pra trás, e isso me machucou muito fisicamente. Minha família foi me buscar e me trouxe para o Brasil, e eu decidi imediatamente procurar ajuda médica. Fiquei seis dias no hospital fazendo um ‘detox’ para me livrar da dependência química do remédio”, acrescentou.