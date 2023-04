Capitão mata sargento a tiros após discussão por escala de trabalho

Um sargento foi baleado e morto após briga com um capitão no interior da 4ª Companhia do 46º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, localizada no Sacomã, zona sul de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (05).

De acordo com a Polícia Militar, o capitão Francisco Carlos Laroca Júnior contou que houve uma discussão entre o sargento Rulian Ricardo Adriao da Silva e uma colega, por volta das 13h, motivada por discordâncias em relação a escala de feriado de Páscoa.

Laroca relatou que interviu na briga e questionou o que havia acontecido, na companhia do seu motorista, cabo Rizzo. Entretanto, o sargento não gostou da atitude e apontou uma arma em sua direção.

O capitão, então, reagiu e efetuou três disparos, enquanto o cabo disparou uma vez. O sargento foi atingido por dois tiros – um no pescoço e o outro na região do tórax. O resgate e o helicóptero Águia, do Grupamento Aéreo da Polícia Militar, foram acionados, porém o policial não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A arma calibre .32, de uso particular do sargento, e as pistolas Glock, do capitão e do cabo, foram apreendidas.

A Corregedoria da Polícia Militar está acompanhando o caso, e um Inquérito Policial Militar foi instaurado para investigar as circunstâncias da morte, segundo informações do coronel Erick, comandante do Comando do Policiamento de Área Metropolitana 2. O Centro de Atenção Psicológica e Social da corporação também prestará apoio à família da vítima.

O capitão Laroca é vereador suplente na Câmara Municipal de São Paulo. Ele já foi membro da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (ROTA), mas foi afastado em 2006 após ser acusado de simular um tiroteio para justificar a morte de dois homens. O policial e outros três agentes foram absolvidos da acusação em 2011.

Por nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) reforçou que “todas as providências de Polícia Judiciária Militar estão em andamento neste momento e a Corregedoria da Instituição acompanha as apurações”.