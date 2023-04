Carro conduzido por adolescente pega fogo após acidente na Avenida dos Estudantes

Um carro Chevrolet Cruze LT ficou totalmente destruído após um acidente na madrugada desta quinta-feira (13), na Avenida dos Estudantes, no bairro Sagrada Família, em Rondonópolis (MT). Um adolescente de 15 anos ficou ferido.

Conforme informações, o veículo era conduzido pelo adolescente de 15 anos. Ele teria pegado o carro escondido da mãe e saído com mais dois amigos adolescentes.

Ao passar pela rotatória, o condutor bateu o carro e perdeu o controle da direção. Com a força do impacto o carro passou por cima da rotatória e foi parar bem distante do local da batida.

As três vítimas saíram do carro em estado consciente. O veículo chegou a pegar fogo e as chamas foram apagadas pela equipe do Corpo de Bombeiros.

A equipe do SAMU também compareceu na ocorrência e socorreu as vítimas.

Ainda conforme informações, o condutor teve possíveis fraturas pelo corpo. Os outros dois garotos não tiveram ferimentos graves.