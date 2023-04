Cartórios receberão documentos para o Casamento Social até dia 31 de maio

Os noivos interessados em contrair matrimônio gratuitamente, desde que comprovem renda mensal de até três salários mínimos (R$ 3.960,00), têm até o dia 31 de maio para entregarem toda a documentação necessária aos cartórios de Mato Grosso que aderirem ao Projeto “Cartório Amigo – Ações para um futuro melhor”.

As vagas são limitadas e os interessados devem entrar em contato com o Cartório de Registro Civil das suas respectivas cidades para verificarem a adesão da serventia ao projeto, bem como a lista de documentos necessários para a triagem e habilitação no casamento.

Em Cuiabá, os cartórios são o 3º Ofício de Cuiabá e Xavier de Matos (Coxipó da Ponte). O primeiro fica na Rua Campo Grande, nº 533, Bairro Centro Norte, telefone (65) 3052-0466, e, o segundo, na Rua João Batista de Oliveira, nº 26, Bairro Vista Alegre, telefone (65) 3055-9300.

As cerimônias serão realizadas no dia 26 de agosto. Em Cuiabá, será às 16h, na Associação Mato-grossense de Magistrados (Av. Hélio Ribeiro, s/nº – Bairro Residencial Paiaguás). Os noivos deverão chegar com uma hora de antecedência. No interior, serão nas respectivas sedes dos cartórios que aderirem ao projeto e nos horários que entenderem ser mais viáveis

O Casamento Social é uma iniciativa exclusiva da Anoreg-MT e conta com o apoio dos cartórios e da Rede Ambiental de Responsabilidade Social (Rares-NR). Ele faz parte da 3ª edição do Projeto “Cartório Amigo – Ações para um futuro melhor”, cujo objetivo é oportunizar à sociedade a realização de atos importantes e gratuitos (na forma da lei) da sua vida civil como, por exemplo, requerer segunda via de certidão de nascimento, casamento e óbito; materialização do CPF; consulta de títulos protestados em todo o país; cancelamento eletrônico de protesto; informações sobre divórcio, inventário, dissolução da união estável e pacto antenupcial; informações sobre elaboração de estatutos; lavratura de atas; dentre outros serviços.