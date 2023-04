CDL monta posto de atendimento do IBGE para coleta de informações do Censo em Rondonópolis

A partir desta segunda-feira (24), a Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis (CDL) se torna um ponto de atendimento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para a coleta de informações relacionadas ao Censo 2022. A entidade disponibilizará um espaço voltado aos rondonopolitanos que ainda não responderam ao questionário em seu domicílio e contará com um recenseador credenciado durante todo o dia, das 8h às 17h.

A parceria CDL e IBGE foi firmada na última semana. Previsto para ser concluído ainda em outubro de 2022, o Censo 2022 segue atrasado. Inicialmente, o principal problema encontrado foi a falta de recenseadores. Por isso, no último dia 14, o município recebeu 25 profissionais do Estado de Minas Gerais para reforçar a equipe local, para tentar atingir a meta do percentual mínimo recomendado de 95%, referentes ao censo demográfico relativo ao ano de 2022.

Mesmo com o reforço na equipe, o instituto vem encontrando dificuldade em ouvir e entrevistar os moradores, principalmente os residentes em quitinetes, prédios e condomínios. Entre moradores não localizados pelas equipes e pessoas que tem se recusado a responder ao questionário, o número de rondonopolitanos fora do Censo está em torno dos 7 mil. Destes, cerca de 3 mil são necessários para que o IBGE atinja a meta dos 95%.

A não conclusão do Censo 202 compromete o recenseamento, bem como, o planejamento de políticas públicas para a população. O último Censo realizado no Município foi no ano de 2010. Sem a atualização dos dados, Rondonópolis não consegue mapear sua população, sua economia e sai prejudicada no recebimento de repasses federais e estaduais através do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), oriundos da arrecadação de impostos, taxas e tributos na cidade.

O Censo 2022 vai mostrar o nível de desenvolvimento, e a realidade através da estimativa da população, vai identificar o PIB (Produto Interno Bruto) – renda per capita; nível de desemprego, grau de escolarização e índice de analfabetismo; fecundidade ou número de filhos por mulher; mortalidade infantil – número de óbitos a cada mil nascidos vivos, e uma infinidade de outros indicativos importantes.

Por conta disso, CDL e IBGE fazem um apelo às pessoas para que atendam os recenseadores, prestem as informações solicitadas, que vão sem sombra de dúvidas em um futuro próximo, auxiliar e viabilizar o planejamento e a criação de políticas públicas mais efetivas que vão resultar em ganhos reais na qualidade de vida e cidadania da população.