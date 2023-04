Cerca de 200 alunos participam de palestra sobre cultura de paz nas escolas em MT

Policiais civis da Delegacia de Confresa (MT) realizaram no sábado (29), uma palestra em uma escola no município de Santa Terezinha com os temas bullying, cyberbully e cultura de paz.

O evento, realizado nos períodos matutino e vespertino, reuniu aproximadamente 200 alunos da escola, entre crianças e adolescentes.

A palestra ministrada pelos investigadores Marcelo Silva e Dulcy Maria tem como foco abordar as crianças e adolescentes por meio de orientações sobre respeito, tolerância e ajuda mútua no ambiente escolar e fora dele

Durante conversa com os alunos, os policiais falaram sobre os temas, demonstrando o quanto esse tipo de ofensa tem feitos vítimas e as suas consequências, sendo trabalhado a cultura de paz no ambiente escolar, como uma das ferramentas mais importantes para manter a boa convivência entre os alunos.