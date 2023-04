Cerca de duas mil vagas de emprego são ofertadas pelo Sine em Mato Grosso esta semana

Cerca de 2 mil oportunidades de emprego estão sendo ofertadas esta semana pelo Sistema Nacional de Emprego de Mato Grosso (Sine-MT), em 30 unidades distribuídas no estado, para os mais diversos tipos de ocupação, desde atendente de balcão de café até magarefe. Os profissionais interessados em conseguirem uma nova colocação no mercado de trabalho devem procurar a unidade mais próxima com os documentos pessoais e comprovante de residência.

O maior número de vagas está localizado na região Sul do estado, principalmente nas cidades de Primavera do Leste (256), Rondonópolis (213) e Juscimeira (115). Das 256 vagas ofertadas no município de Primavera do Leste, a maioria (60) é para trabalhar na avicultura de postura, seguido de auxiliar de linha de produção (36), atendente de lojas (15), ajudante de obras (15), entre outras.

Já em Rondonópolis, as ocupações com mais vagas sendo ofertadas são de servente de pedreiro (40), pedreiro (34), auxiliar de operação (31), e auxiliar de linha de produção (17). Em Juscimeira, as principais colocações são de auxiliar de produção (50), desossador (20), retalhador de carne (20) e magarefe (10).

Em Nova Mutum, município localizado a 240 quilômetros de Cuiabá, estão sendo ofertadas 175 vagas, sendo que destas 150 são para operador de processo de produção; 12 para auxiliar de linha de produção, 4 para operação de tráfego, 3 para vendedor no comércio de mercadorias, entre outras.

Para Cuiabá e Várzea Grande estão sendo ofertadas 199 vagas para diversas áreas e diferentes níveis de formação, sendo 55 exclusivas para PCD. Das vagas para PCD, 40 são para atendente de telemarketing, 6 para atendente de lojas e mercados, duas para auxiliar administrativo, duas para operador de caixa entre outras. Em relação às outras vagas, as ocupações são para auxiliar de linha de produção (29), servente de obras (12), ajudante de carga e descarga de mercadoria (6), estoquista (6), operador de caixa (6), atendente de balcão de café (4), promotor de vendas (4), serralheiro (4), entre outras.

Outras vagas são ofertadas para as cidades de Água Boa (69), Alta Floresta (70), Alto Araguaia (47), Alto Taquari (32), Barra do Garças (62), Brasnorte (4), Cáceres (35), Campo Novo do Parecis (94), Campo Verde (74), Canarana (34), Colíder (81), Diamantino (3), Guarantã do Norte (20), Jaciara (47), Juara (10), Juína (40), Lucas do Rio Verde (104), Pontes e Lacerda (43), Sapezal (1), Sinop (132), Sorriso (99) e Tangará da Serra (34).

Quem tiver interesse também pode verificar as vagas ofertadas acessando o portal http://empregabrasil.mte.gov.br/.

Atendimento

Além do trabalho de intermediação de mão de obra, o Sine realiza serviço de habilitação do seguro desemprego, atendimento orientado sobre a utilização da Carteira de Trabalho Digital e Previdência Social. É preciso verificar na unidade a disponibilidade das vagas, que são ofertadas diariamente.

Os interessados devem comparecer aos postos de atendimento, portando documentos pessoais e comprovante de residência, facilitando os trâmites do atendimento. Procure os postos mais próximos de sua residência.