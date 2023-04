Ciclista é encaminhado ao Hospital Regional após ser vítima de acidente na avenida Bandeirantes

Um homem que estava em uma bicicleta teve ferimentos na cabeça após ser vítima de um acidente envolvendo uma motocicleta. A colisão aconteceu na noite desta terça-feira (18), na região da Vila Operária, em Rondonópolis-MT.

A vítima tinha acabado de sair de um supermercado, estava com várias sacolas e passava por um quebra-molas de elevação, quando o motociclista que seguia sentido bairro/Centro na avenida Bandeirantes, não conseguiu frear a tempo e bateu no ciclista.

No momento do acidente passava pelo local um caminhão do Corpo de Bombeiros. Os militares iniciaram os primeiros atendimentos e logo chegou a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A vítima teve ferimentos na cabeça e foi encaminhada ao Hospital Regional.

O motociclista não se feriu e permaneceu no local.