Cláudio Ferreira se reúne com integrantes do Movimento Brasil Sem Aborto

O deputado Cláudio Ferreira (PTB) se reuniu com integrantes do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida – Brasil Sem Aborto (MBSA), em Brasília, e discutiu as ideias que nortearão a Frente Parlamentar Contra o Aborto – Pró-Vida, em Mato Grosso.

“Viemos conhecer um pouco do trabalho deles porque queremos levar essa experiência para a nossa frente parlamentar. A vida é o maior bem a ser tutelado e temos que proteger aqueles que não têm como se defender; por isso, precisamos de uma atuação forte contra o aborto. E é isso que nós faremos”, disse Cláudio na reunião, na quinta-feira (13), com Lenise Garcia, presidente nacional do MBSA, e Allan Araújo, secretário-geral.

O movimento é uma organização de natureza suprapartidária e supra religiosa que defende a preservação da vida desde sua concepção, atuando de forma estruturada para pautar ações e argumentos a partir de evidências e pesquisas no campo da genética, da embriologia, da bioética e da legislação vigente. Professores, estudantes, advogados, líderes religiosos e comunitários, juristas e cientistas de renome integram a organização. Marchas pela vida e outros eventos em prol da vida são realizados pelo grupo em todo o país.

“Estamos aqui para trabalhar juntos pela vida, desde a concepção”, afirmou a presidente Lenise. “Conhecemos o deputado Cláudio e identificamos uma luz pró-vida em Rondonópolis, é realmente uma alegria. Desejamos sucesso nessa empreitada”, completou Allan.