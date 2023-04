Clube árabe faz proposta de aproximadamente R$ 2 bilhões para o jogador Messi

A situação de Lionel Messi continua indefinida. O contrato do argentino com o Paris Saint-Germain se encerra em junho deste ano, no fim da atual temporada, e o campeão mundial no Catar recebeu uma oferta astronômica do Al-Hilal, da Arábia Saudita, segundo o jornalista Fabrizio Romano.

De acordo com a informação, o carrasco do Flamengo no último Mundial de Clubes da Fifa ofereceu um salário de 400 milhões de euros (aproximadamente R$ 2 bilhões) por ano a Messi, em uma proposta oficial.

A ideia do Al-Hilal de levar o argentino para o futebol árabe é uma resposta ao rival Al-Nassr, que contratou Cristiano Ronaldo no início deste ano.

Contudo, ainda segundo Romano, a prioridade de Messi é permanecer na Europa. O Barcelona também está de olho na possibilidade de acertar a volta do argentino, de 35 anos, mas esbarra nas dificuldades financeiras e em problemas na Justiça.

Messi teria recusado a proposta de renovação do PSG, visto que deseja “garantias esportivas” para permanecer na França. O argentino tem sido criticado pela imprensa local pelo seu desempenho recente e sofre com vaias vindas das arquibancadas do Parc des Princes.