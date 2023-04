Clube de Mato Grosso ganha título inédito de campeão de boliche no Rio de Janeiro

O Clube Boliche MT ganhou o título inédito de Campeão Brasileiro de Clubes da 2ª Divisão, no campeonato disputado no fim de semana no Rio de Janeiro, no Boliche Social Club, na Barra da Tijuca. É a primeira vez que todos os atletas da equipe são do Estado.

Além de campeão por equipe, o atleta Moreira Ávila ainda conquistou a premiação de melhor partida “All Events” do campeonato. De todos os atletas, seis dos cinco participantes tiveram apoio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) em passagens para a disputa. O campeonato ocorreu de 6 a 9 de abril.

O secretário Adjunto de Esporte e Lazer, David Moura, parabeniza o feito dos atletas na modalidade e classifica o trabalho como incentivo da atividade. “O Governo de Mato Grosso, com a Secel-MT, tem feito planejamento e apoiado diversos esportes para fortalecer a prática esportiva de nossos atletas”, afirma.

A presidente da Federação de Boliche de Mato Grosso, Raquel Tenuta, comemorou o fato de os representantes do Estado terem conseguido bom desempenho no campeonato.

“Estão de parabéns os atletas que conseguiram pódio em todas as fases da competição. E fomos no geral campeão de clubes da segunda divisão. É a primeira vez que Mato Grosso foi só com atletas do Estado. E a secretaria ajudou através do secretário David Moura”, disse.

Ela tem a expectativa de que na primeira semana de maio os atletas estejam em melhor posição no ranking nacional de boliche após a conquista.

Participaram do campeonato nove Estados (os anfitriões Rio de Janeiro, além de Mato Grosso, Distrito Federal, São Paulo, Santa Catarina, Pará, Bahia, Minas Gerais e Pernambuco). Ao todo 60 atletas disputaram a competição.