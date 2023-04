Codem aprova R$ 241,2 milhões em investimentos do FCO Empresarial e FCO Rural

O Conselho de Desenvolvimento Econômico (Codem) analisou 30 cartas-consultas para recursos do FCO Empresarial, cujo investimentos totalizam R$ 157,5 milhões, sendo R$ 124,3 milhões financiados com recursos do programa. O restante é contrapartida das próprias empresas. Os projetos vão promover 910 empregos diretos e 1.405 indiretos. A 21ª Reunião Extraordinária do Codem foi realizada na manhã desta quinta-feira (06), no Palácio Paiaguás.

Os projetos aprovados com FCO Empresarial contemplam cervejaria, empresa de agroferragens, hotel, auto elétrica, restaurantes, clínica médica, empresa de mineração, aviação agrícola, dentre outras atividades.

No FCO Rural, foram analisadas 38 cartas consultas do pequeno ao grande produtor rural que chegou a R$ 142,3 milhões em investimentos, sendo R$ 116,9 milhões financiados com recursos do fundo. Os R$ 25,4 milhões são contrapartida dos próprios produtores. Ao todo, os projetos devem gerar 193 empregos diretos e 183 empregos indiretos.

“Mato Grosso vive um bom momento de investimentos, geração de empregos, temos uma das menores taxas de desemprego do país. O Governo tem destravado o acesso à incentivos fiscais, há grandes empreendimentos em expansão com recursos do FCO e por outras fontes de financiamento também. A reunião de hoje retrata essa realidade”, disse o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda.

O Codem também deliberou a concessão de área de reserva no Distrito Industrial de Cuiabá para a Harpia Agroindustria Ltda, que fabrica alimentação para animais, e para a Producampo Indústria e Comércio de Cereais Ltda.

O investimento projetado pela Harpia é de R$ 1,8 milhões, gerando 15 empregos diretos e 20 indiretos. Já a Producampo projeta R$ 2,2 milhões em investimento e a geração de 20 empregos diretos e 30 indiretos.