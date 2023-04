Colégio de Campinas suspende aulas nesta segunda após morte de professora em tobogã de parque

O Colégio Photon, instituição de ensino na qual a professora Luciana Morgado Cerri Teixeira, de 42 anos, trabalhava em Campinas (SP), decidiu suspender as aulas desta segunda-feira (10). Isso porque a educadora, que ensinava na escola desde 2016, morreu no último sábado (8) em um acidente no tobogã do parque de diversões Ski Mountain Park, em São Roque, no interior de São Paulo.

“Senhores pais, informamos que, em decorrência do luto pela morte da professora Luciana Cerri, não haverá aula. Todas as avaliações e atividades agendadas para o dia 10/4 serão transferidas para o dia 17/4”, disse a escola em comunicado compartilhado nas redes sociais.

Apesar disso, a instituição se pôs à disposição para atender as famílias que precisem deixar os filhos no colégio para monitoramento.

Tia Lu, como era conhecida a professora, estava acompanhada do filho de 7 anos no momento do acidente. Ela e o menino foram arremessados contra uma grade de proteção enquanto desciam de um tobogã do parque. Ela não resistiu, e a criança teve ferimentos no rosto.

Além do filho de 7 anos, Lu deixou uma filha, 15 anos, e o marido.

O ACIDENTE

A professora Luciana Cerri, de 42 anos, estava com o filho, de aproximadamente 7 anos, no colo no momento do acidente. No fim da descida do tobogã, ela foi arremessada contra a grade de proteção.

Para a Polícia Civil, provavelmente a vítima estava em alta velocidade e por isso não conseguiu parar a tempo. A causa da morte ainda será apurada pela Delegacia de São Roque.

Mãe e filho, segundo a polícia, foram socorridos e encaminhados à Santa Casa de São Roque, onde Luciana não resistiu aos ferimentos e morreu. O estado de saúde do garoto não foi divulgado.