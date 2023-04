‘Coloquei a coberta no rosto por cima da chupeta’, confessa mãe suspeita de asfixiar e matar o filho

Um casal foi preso temporariamente suspeito de ter matado o filho de apenas três meses por asfixia mecânica em Itapevi, na região metropolitana de São Paulo, neste sábado (8). Aline Nascimento Santos e Gabriel de Sousa Hyppolito, ambos de 24 anos, são investigados por homicídio duplamente qualificado.

De acordo com o boletim de ocorrêcia, Anthony Gabriel Sousa Santos deu entrada no Pronto Socorro Amador Bueno desarcordado e com hematomas pelo corpo, além de assaduras não tratadas. Às 9h50, a equipe médica confirmou a morte do bebê e acionou a Polícia Militar.

Inicialmente, Aline contou às autoridades que amamentou o filho e o colocou para dormir no carrinho, por volta das 4h. Antes de sair para trabalhar, duas horas depois, o marido percebeu que a criança não estava respirando. Ela alega que o bebê se afogou no leite e que tinha o costume de regurgitar.

No final da noite, o exame necroscópico do IML (Instituto Médico Legal) apontou que a causa da morte da criança foi por asfixia mecânica por sufocação indireta. “O perito me disse que não havia leite no estômago, no esôfago ou nas vias aéreas, portanto, ele não se afogou”, afirmou o delegado Adair Marques Correa Junior.

“Ele tinha uma lesão na região do rosto que sugere um hematoma feito pela pressão de dedo, por isso [o perito] acredita que colocaram a mão na boca e no nariz”, ainda contou o delegado.

Em razão do resultado do exame, a prisão temporária de 30 dias foi solicitada pela Polícia Civil e decretada pela Justiça. Em novo depoimento, a mãe confessou que matou o filho e disse que o marido não participou do crime.

“Coloquei a chupeta na boca dele e coloquei a coberta em volta do rosto por cima da chupeta. Apertei bem forte e coloquei ele de novo no carrinho, de bruços, ou seja, com a cabeça e a barriga para baixo”, descreveu Aline – que possui outro filho de 2 anos – ao delegado.

“Eu não estava mais aguentando ficar dentro de casa. Eu só pensava coisa ruim. Às vezes eu pensava em pegar uma faca e me matar”, disse a jovem. Durante depoimento, ela ainda revelou que, ontem, o bebê “chorava muito” e que “estava cansada de tudo”.

Apesar de ter enrolado Anthony no cobertor e colocado de bruços no carrinho, Aline reitera que não sufocou o filho nem usou a mão para apertar o rosto. Apesar de não ter participado diretamente do crime, Gabriel sabia da ação da esposa e mentiu no primeiro depoimento à polícia, por isso ele também está sendo investigado.

Até a publicação da reportagem, a defesa do casal não foi localizada.