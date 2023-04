Com coletes a prova de balas, bandidos se entregam após mais de 2h de negociação

Após mais de 2h de conversa e negociação com o tenente-coronel PM Lauro Osório da Polícia Militar, os três bandidos que estavam com uma família refém no bairro Jardim Santa Clara, em Rondonópolis, se entregaram. Inicialmente, acreditava-se que havia uma mulher entre eles, mas são três homens.

De acordo com o comandante, eles foram acionados por volta das 11h45 por um vizinho que afirmou que viu o morador da casa entrando e logo atrás duas pessoas suspeitas entraram de forma estranha.

Quando a polícia chegou, eles exigiram a presença da imprensa, órgãos de Direitos Humanos, OAB, dois advogados e coletes.

Eles se renderam e estavam com duas armas de fogo e um canivete.

Eles serão levados a 1ª Delegacia de Polícia.

Os reféns não tiveram ferimentos.