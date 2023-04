Comissão técnica do União sofre acidente durante ida a Cuiabá para assistir adversários

Integrantes da Comissão técnica do União Esporte Clube sofreram um grave acidente por volta das 14h deste sábado ( 1º) na BR-364, próximo a Jaciara – MT. Apesar do estrago visto no carro, eles não tiveram ferimentos graves.

Seguiam para Cuiabá o presidente do União, Reydner Souza, o treinador Odil Soares, o supervisor de futebol, “Neneca” e o preparador físico, Douglas. Eles iriam assistir o jogo entre Cuiabá e Luderdense.

De acordo com o presidente, o veículo, uma Toyota SW4, acabou aquaplanando. Com isso, o motorista perdeu o controle e o veículo capotou por várias vezes.

Apenas Reydner teve algumas escoriações.