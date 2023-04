Confresa | Bandidos fortemente armados invadem base da PM, colocam fogo em veículos e atiram pela cidade

Bandidos fortemente armados invadiram o quartel da Polícia Militar, agências bancárias, uma empresa de segurança e transporte de valores, atearam fogo em um carro, em uma carreta, entre outros crimes, na tarde deste domingo (9), em Confresa (MT).

Conforme informações, os suspeitos estão armados com fuzis e ainda passaram pelas ruas da cidade atirando e provocando medo na população.

Ainda conforme informações, um PM que estava de plantão foi feito refém.

As investigações apontam que os bandidos queriam render os policiais para invadir uma empresa de segurança.

Vídeos e áudios compartilhados nas redes sociais descrevem cenário de terror na cidade. As imagens mostram os criminosos armados e atirando pela cidade.

Os ladrões ainda trancaram a via com um caminhão que foi incendiado. A PM solicitou apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

Os policiais estão se deslocando para a região para localizar os criminosos.

NOTA GOVERNO

Sobre o ataque de criminosos no município de Confresa, na tarde deste domingo (09.04), a Secretaria de Segurança Pública (Sesp) informa:

1) Equipes do policiamento especializado e de operações especiais do interior e da capital se deslocaram, por via aérea e terrestre, para reforçar as ações de segurança no local. Policiais da Força Tática já estão no município;

2) Houve ataque ao quartel da Polícia Militar, viatura do Corpo de Bombeiros e invasão à empresa de segurança Brinks;

3) A Sesp e todas suas forças de segurança atuam para restabelecer imediatamente a ordem pública no município.

O Governo de Mato Grosso reforça que manterá tolerância zero a atos do crime organizado e empregará todas as medidas necessárias na proporção e altura que o caso requer para encontrar e prender os criminosos e garantir a segurança da população.