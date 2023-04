Confresa | Polícia Federal e Segurança Pública de 3 estados estão apoiando MT nas buscas por criminosos

O Governo de Mato Grosso emitiu uma nota nesta segunda-feira (10) sobre a atualização dos ataques que ocorreram em Confresa (MT), neste domingo (9).

Pelo menos 20 criminosos são procurados após a invasão no quartel da Polícia Militar (PM) e de uma empresa de segurança e transporte de valores.

Os criminosos estavam fortemente armados com fuzis e explosivos.

As investigações apontam que o grupo criminoso tinha a intenção de abrir e roubar o dinheiro do cofre principal da seguradora. Os indivíduos fugiram com a chegada da Polícia.

NOTA GOVERNO

1. A ordem pública foi restabelecida na cidade, no início da noite de ontem (09.04);

2. As Forças de Segurança estão atuando desde o início da ação criminosa na região;

3. Os criminosos fugiram da cidade, após o cerco policial, sem conseguir efetuar o assalto na empresa de transporte de valores;

4. Equipes da Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Ciopaer e setores de inteligência trabalham de forma ininterrupta na captura dos criminosos, que fugiram para uma região de reserva indígena;

5. A Secretaria de Segurança Pública está recebendo apoio na Polícia Federal e também das secretarias de Segurança dos estados que fazem divisa com Mato Grosso, sendo eles Pará, Tocantins e Goiás;

6. Todos os esforços estão sendo efetivados para prender os criminosos, porque o Governo tem tolerância zero contra o crime organizado.

