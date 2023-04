Confresa | Por via aérea e terrestre, Forças de Segurança de MT seguem em busca de criminosos

As Forças de Segurança do Estado de Mato Grosso procuram por pelo menos 20 criminosos após a invasão no quartel da Polícia Militar (PM) e da empresa de segurança e transporte de valores, neste domingo domingo (9), em Confresa (MT). Os criminosos estavam fortemente armados com fuzis e explosivos.

As investigações apontam que o grupo criminoso tinha a intenção de abrir e roubar o dinheiro do cofre principal da seguradora. Os criminosos fugiram com a chegada da Polícia.

Ainda conforme as investigações, os indivíduos fizeram um cerco na cidade usando veículos. Eles ainda renderam alguns policiais que estavam no quartel da PM. Enquanto dois grupos colocavam fogo nos carros e mantinham os policiais presos, outros criminosos invadiam a transportadora de dinheiro para explodir o cofre.

Conforme informações do comandante geral da PM, Alexandre Mendes, os bandidos estavam em seis veículos, onde um grupo foi direto para o quartel, colocaram veículos para interromper a passagem dos policiais e atiraram pela cidade. Depois os indivíduos seguiram para a empresa de transportadora de valores com a intenção de explodir o cofre principal.

Ainda conforme a PM, alguns dos bandidos ficaram do lado de fora atirando e fazendo reféns. Os indivíduos chegaram a detonar algumas paredes da empresa, mas não conseguiram explodir o cofre principal.

A PM foi acionada, houve troca de tiros e alguns dos criminosos fugiram sentido a cidade de Santa Terezinha (MT).

A Polícia ainda informou que os bandidos agem na modalidade Novo Cangaço.

NOTA GOVERNO

Sobre o ataque de criminosos no município de Confresa, na tarde deste domingo (09.04), a Secretaria de Segurança Pública (Sesp) informa:

1) Equipes do policiamento especializado e de operações especiais do interior e da capital se deslocaram, por via aérea e terrestre, para reforçar as ações de segurança no local. Policiais da Força Tática já estão no município;

2) Houve ataque ao quartel da Polícia Militar, viatura do Corpo de Bombeiros e invasão à empresa de segurança Brinks;

3) A Sesp e todas suas forças de segurança atuam para restabelecer imediatamente a ordem pública no município.

O Governo de Mato Grosso reforça que manterá tolerância zero a atos do crime organizado e empregará todas as medidas necessárias na proporção e altura que o caso requer para encontrar e prender os criminosos e garantir a segurança da população.