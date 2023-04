Conselho de Saúde convoca integrantes para indicação de novos representantes

O Conselho Municipal de Saúde está convocando todas as entidades, instituições e movimentos de usuários do SUS, além das entidades representativas de trabalhadores da área da saúde, do governo e de representantes de prestadores de serviços de saúde para participarem da recomposição dos integrantes do Conselho. A convocação deve ser publicada no Diário Oficial do município – Diorondon desta quarta-feira (12).

A recomposição se dá devido exigências da resolução 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde e ainda da Lei Municipal nº. 1.779, de 16/10/1990. De acordo com a diretora executiva de Conselhos do município, Maraí G. de Carvalho comentou que fatores como servidores aposentados e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) estarem defasados.

As entidades interessadas em indicar novos nomes para integrar o Conselho devem se inscrever encaminhando os nomes dos respectivos titular e suplente ao e-mail [email protected] até o dia 17 de abril de 2023, às 15h.

A presidência do Conselho, atualmente ocupada pela secretária de Saúde, Izalba Albuquerque, ressalta que a participação das entidades é de fundamental importância, visto que o Conselho Municipal de Saúde define a política de saúde no município, inclusive, nos aspectos econômicos e financeiros, de acordo com as diretrizes e normas do Sistema Único de Saúde – SUS.