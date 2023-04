Consumidor pode usar o aplicativo Nota MT para pesquisa de preços de pescados e ovos de Páscoa

Com a proximidade da comemoração da Páscoa, os consumidores buscam opções de presentes e ingredientes para celebrar a data. Além da alta nas vendas de chocolates e ovos de páscoa, o período registra um aumento no consumo de itens de peixaria, devido a Semana Santa. Para controlar os gastos e economizar, o cidadão pode consultar o Menor Preço do Nota MT, pelo site ou aplicativo de celular, antes de ir às compras.

O serviço permite que os consumidores consultem os preços praticados em estabelecimentos comerciais de Mato Grosso. Para isso, basta acessar o site ou aplicativo do Nota MT, clicar na opção “Menor Preço” e inserir o nome ou fazer a leitura do código de barras produto que deseja pesquisar.

Ao fazer a pesquisa, o sistema apresenta os valores de diferentes estabelecimentos, o que possibilita ao consumidor comparar e escolher produtos com a melhor relação custo-benefício. O resultado é mostrado partir de alguns parâmetros como a data de venda da mercadoria e a localização, que podem ser alterados conforme a necessidade.

É importante ressaltar que a ferramenta utiliza o valor registrado nas notas fiscais emitidas pelos estabelecimentos comerciais, o que traz segurança ao consumidor na hora de adquirir as mercadorias. Ao comprar em estabelecimentos que emitem notas fiscais, o consumidor ainda colabora com o combate à sonegação fiscal e com a arrecadação estadual, uma vez que a emissão do documento fiscal garante o correto recolhimento dos impostos.

Além pesquisar e comparar os preços, o consumidor cadastrado no programa Nota MT pode participar dos sorteios, com premiações em dinheiro. Para isso, é importante pedir a inclusão do CPF no momento da compra. Cada documento fiscal emitido gera um bilhete que concorrerá a prêmios mensais de até R$ 100 mil.

Direito do consumidor

Os consumidores que vão comprar ovos de páscoa, chocolates e pescados devem, também, ficar atentos quanto à validade, procedência e condições de alimentos. Conforme orientação do Procon Estadual, órgão vinculado à Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc), é importante conferir o armazenamento da mercadoria, observando se ela está em local adequado e higienizado.

As embalagens também devem ser conferidas no momento da compra. Elas precisam conter, dentre outras coisas, a composição e características do produto, bem como restrições de consumo. É importante sempre verificar o prazo de validade e não adquirir produtos com rótulos danificados ou pouco legíveis.

Confira aqui todas as orientações do Procon sobre as compras na Páscoa e Semana Santa.