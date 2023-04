Controle biológico pode aumentar produtividade em até 10 sacos de soja por hectare

As pragas e doenças causam prejuízos expressivos nas lavouras, levando a danos econômicos com a diminuição do rendimento e qualidade. Estima-se que o ataque destes organismos gere uma perda de produtividade de 22,5 % em culturas de soja, milho, trigo, arroz e batata no Brasil.

Várias alternativas alinham eficiência, custo-benefício e baixo impacto ambiental no controle de pragas e doenças de plantas, adicionando ao uso dos métodos tradicionais, como a aplicação de agroquímicos, a utilização de agentes de controle biológico na agricultura.

Ganhando cada vez mais espaço no campo, o controle biológico é uma estratégia de manejo de pragas que utiliza organismos vivos para controlar populações de pragas em lavouras e cultivos com uma abordagem mais sustentável e segura. Entre as vantagens apontadas por especialistas no controle biológico estão a redução no uso de pesticidas, preservação da biodiversidade, menor risco de resistência de pragas, maior segurança alimentar e maior rentabilidade.

O gerente de portfólio da Biotrop, Thales Facanali Martins, conta que o controle biológico iniciou de forma rudimentar, ganhando popularidade pelo uso dos fungos Trichoderma e Metarhizium quando as fabricantes passaram a utilizar o conceito de shelf life de alguns produtos, surgindo assim as primeiras formulações de suspensão concentrada e líquidas, o que melhorou a facilidade de aplicação desses produtos. “Neste momento teve início uma nova onda de mistura de ativos dentro de um mesmo produto. Antes era comercializado apenas um ativo biológico – um Trichoderma isolado, um bacilo isolado e um Metarhizium – agora com a terceira geração esses ativos são misturados dentro de uma mesma formulação, surgindo os mixes de produtos. Hoje já se fala da quarta geração, que é misturar esses microrganismos com metabólitos, que são subprodutos desses microrganismos no processo fermentativo, gerando biossurfactantes com ação fungicida, inseticida, nematicida e com ação direta no alvo”, menciona Martins.

O profissional cita que o fungo entomopatogênico Beauveria bassiana é muito utilizado no controle de cigarrinha do milho em virtude do seu amplo espectro de ação, quando absorvido pelo organismo do inseto por contato ou ingestão, se multiplica e causa uma doença na população da praga, causando a sua morte. “São evoluções de produtos biológicos, de formulações e ativos que cada vez mais estão entrando no mercado”, relata.

Martins afirma que o controle biológico pode ser feito em qualquer tipo de lavoura, porque o produto é registrado para o alvo de atuação, não pela cultura. Como exemplo ele cita o percevejo, com ocorrência tanto na soja como no milho. “Se a doença que dá na soja também dá no milho posso aplicar para ambas as culturas. Porém, devem entrar em vigor legislações que vão melhorar o uso de biológicos no país, passando a serem mais abrangentes, porque os biológicos nada mais são do que um ativo da própria natureza, controlando um patógeno enfermo, que é a natureza que causa dentro da cultura”, expõe Martins.

Em relação aos resultados com o uso de agentes biológicos nas lavouras, principalmente de soja, Martins destaca que são expressivos, podendo ter até 10 sacos a mais por hectare, dependendo do incremento de produtos para disponibilização de nutrientes, promoção de crescimento e inoculantes aplicados na lavoura.

Com mecanismos multifuncionais para o controle de pragas, doenças, enfermidades e nematoides na cultura, os produtos biológicos possuem uma pluralidade de ação, com capacidade de produzir substâncias de estímulo, fitormônios, que vão melhorar o desenvolvimento da cultura, aprimorando a captação de nutrientes do solo pela planta. “O uso do

Azospirillum cresceu muito por ser um grande promotor de crescimento, porém nós temos a mistura de Azospirillum com Pseudomonas, tecnologia que proporciona tanto uma promoção de crescimento de raízes da planta como a disponibilização do fósforo moderadamente no solo, atuando em todo o sistema para que as raízes captem mais nutrientes no solo, o que gera um incremento na produtividade da lavoura sem necessariamente aumentar a área de cultivo”, menciona o gerente de portfólio.

Veio para somar

Martins ressalta que o controle biológico é uma alternativa que já se comprovou eficiente para o manejo da lavoura e cada vez mais tem mitigado a utilização de produtos agroquímicos. “A molécula química vai continuar ainda existindo, porque dependemos dela para muitas doenças e pragas, mas o biológico veio para agregar e para fazer uma utilização consciente, mitigando o uso de químicos. Com apenas algumas aplicações de produto biológico na lavoura já aumenta sua eficiência, uma vez que tem mais mecanismos de ativação do que uma molécula química”, alega o profissional.

Redução de aplicações

Com potencial para provocar perdas acima de 70% nas lavouras, a cigarrinha do milho é uma das principais vilãs dessa cultura. Martins conta que para o combate da praga são necessárias em média de 10 a 12 aplicações de inseticidas em um ciclo de produção, entretanto, com o manejo feito com produtos de controle biológico o produtor consegue reduzir as aplicações para seis a oito vezes. “Em alguns casos o manejo é feito com produtos biológicos consorciados com químicos. Além de apresentar uma solução eficaz, entrega redução de custos operacionais, como hora máquina e diesel”, pontua Martins.

Ascenção no uso

A adoção dos produtos biológicos nos últimos anos teve um grande salto, principalmente em decorrência da evolução dos produtos e, atualmente, cerca de 40 a 50% dos produtores brasileiros utilizam esse mecanismo nas lavouras. “Há três anos apenas 10% dos agricultores faziam o controle biológico no país, hoje gira em torno de 40 a 50%. Esse crescimento exponencial se deve à grande quantidade de produtos eficazes para controle biológico, mas, sobretudo, o produtor passou a ter uma maior consciência para o manejo sustentável e regenerativo do solo, o que é uma grande alavanca para o uso de biológicos”, assegura.