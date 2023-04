Cota única com 20% de desconto foi prorrogada e poderá ser paga até 28 de abril

A Prefeitura de Rondonópolis prorrogou o prazo para pagamento da cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Agora os contribuintes podem pagar o boleto com vencimento para o dia 28 de abril. A emissão dos documentos continua sendo feita pelo site da Prefeitura – www.rondonopolis.mt.gov.br – ou também podem ser retirados presencialmente no balcão de atendimento da Secretaria de Receita no Paço municipal.

O contribuinte que optar pelo pagamento a vista – parcela única – continua com o benefício do desconto de 20% sobre o valor principal, que é como se chama o imposto sem incidência de multa por atraso. A emissão do boleto da cota única está acessível clicando no banner da campanha ou ainda no menu Cidadão – IPTU 2023.

O texto da lei que prorroga a data do vencimento da cota única, publicada na edição nº 5.421 do Diário Oficial do município – Diorondon – mantém o calendário original do pagamento parcelado em oito vezes que tem a primeira parcela com vencimento para esta segunda-feira, 10 de abril, e as outras consecutivas.