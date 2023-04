Criminoso que invadiu Confresa morre em confronto e PM apreende armas com capacidade para derrubar helicópteros

Um dos homens que fazia parte da quadrilha que invadiu e tentou roubar uma empresa de segurança e transporte de valores, em Confresa (MT), no domingo (9), morreu em confronto com policiais, na tarde desta segunda-feira (10), em uma região de mata na divisa de Tocantins (TO) com Mato Grosso. A identificação do indivíduo não foi divulgada.

A PM apreendeu dois fuzis .50, um fuzil 7.62 e um caminhão que prestaria apoio aos criminosos. A Polícia informou que os armamentos dos bandidos são pesados e com a capacidade de derrubar um helicóptero.

Conforme informações da Polícia Militar (PM), uma equipe da Força de Segurança fazia rondas na região de Porto Canguçu, em Tocantins, quando se deparou com um grupo de aproximadamente 10 criminosos. Na sequência, houve uma troca de tiros entre os bandidos e os policiais.

Na ação, um dos criminosos foi atingido enquanto os outros fugiram. O indivíduo baleado morreu no local.

Durante a fuga, os bandidos chegaram a fazer uma família refém em uma fazenda. Eles liberaram as vítimas sem ferimentos.

As Forças de Segurança seguem à procura dos demais criminosos. Ao todo, três aeronaves e mais de 100 policiais estão empenhados na ação.

O comandante do BOPE e o delegado do GOE também estão ajudando a encontrar os criminosos.

A Secretaria de Segurança Pública informou que os criminosos possuem armamentos que são utilizados em guerras, inclusive com o poder de derrubar pequenos aviões.

