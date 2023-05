Déficit de armazenagem em Mato Grosso atinge a marca de 64,09 milhões de toneladas

Mato Grosso possui para a safra 2022/23 um déficit de armazenagem projetado em 64,09 milhões de toneladas, considerando a recomendação da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). Entre soja e milho, o estado deverá produzir 90,73 milhões de toneladas no atual ciclo.

Dados da Companhia Nacional do Abastecimento (Conab), conforme boletim semanal do milho do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), apontam uma capacidade de armazenagem de grãos para a safra 2022/23 no estado de 44,78 milhões de toneladas.

O volume, destaca o Imea, representa um aumento de 8,8% no comparativo à capacidade do ciclo 2021/22. Entretanto, ao se analisar a produção de soja e milho em Mato Grosso verifica-se que houve um crescimento de 7,15% ante a temporada passada, saltando de 84,68 milhões de toneladas para 90,73 milhões.

“Em função disso, o déficit de armazenagem está projetado em 64,09 milhões de toneladas, considerando a recomendação da FAO¹. Ainda, vale destacar que a comercialização do milho e da soja desta temporada está atrasada em 20,78 p.p. e 8,01 p.p. ante a safra passada, respectivamente, o que pode indicar um volume maior de grãos estocados”, ressalta o Instituto.

Safra recorde e que preocupa

Conforme a última estimativa de safra divulgada pelo Imea, as projeções para a safra 2022/23 de milho seguem apontando novo recorde de produção. A perspectiva é que aproximadamente 46,4 milhões de toneladas de cereal sejam colhidas no estado, 5,87% acima das 43,8 milhões retiradas das lavouras na temporada passada.

No que tange a soja 44,3 milhões de toneladas são estimadas para a safra 2022/23, um aumento de 8,35% no comparativo com as 40,8 milhões de toneladas colhidas no ciclo anterior.

“Dessa forma, o cenário reforça a dificuldade de armazenagem dos produtores mato-grossenses, algo que já é comum na colheita do milho, no entanto, para a safra 22/23 a perspectiva é que o volume seja ainda maior”.