Deputada do PL acusa parlamentar do PCdoB de assédio na Câmara; veja vídeo

A deputada Júlia Zanatta (PL-SC) usou as redes sociais para acusar o deputado Márcio Jerry (PCdoB-MA) de assédio durante a sessão da Comissão de Segurança da Câmara na última terça-feira (11). Na foto divulgada por Júlia, é possível ver o Jerry conversando perto do pescoço da parlamentar. O deputado nega a acusação.

“Nunca dei liberdade para esse deputado e nem sabia qual era o nome dele, mas ele se sentiu livre para chegar por trás de mim. A sorte que alguém pegou a cena absurda! Deputado do Partido Comunista do Brasil do estado do Maranhão, Márcio Jerry”, escreveu a deputada catarinense em uma publicação acompanhada da foto que mostra a cena.

O momento foi registrado durante a sessão que recebia o ministro da Justiça, Flávio Dino, que foi marcada por bate-boca, brigas e troca de ofensas entre os parlamentares.

Ao se defender, Jerry postou o vídeo do momento e disse que a acusação é uma “fake news absurda”. O parlamentar afirmou que falou para a deputada respeitar o mandato de Lidice da Mata (PSB-BA). No vídeo, é possível ver que Lidice e Zanatta estão discutindo.

A deputada Júlia disse que articula, com parlamentares da bancada do PL, a apresentação de uma denúncia contra Jerry no Conselho de Ética. O deputado Márcio Jerry afirmou que ainda vai decidir quais providências tomar em relação ao caso.

Veja vídeo: