Deputado pede prisão e quebra de sigilo telefônico do ex-ministro do GSI de Lula

Junto com alguns parlamentares de oposição, o deputado federal José Medeiros (PL-MT) pediu a prisão do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), general Marco Gonçalves Dias. Além da prisão, os deputados de oposição também solicitaram a quebra do sigilo telefônico e telemático (mensagens) do general. Gonçalves Dias é próximo de Lula e atuou nas gestões anteriores do PT.

Assinada por mais de 30 deputados federais, a notícia-crime contra o general Dias foi enviada à Procuradoria Geral da República (PGR) nesta quinta-feira (20). Nela, os parlamentares acusam o ex-ministro de omissão imprópria, por não ter tentado impedir a invasão ao Palácio do Planalto no ato de 8 de janeiro deste ano.

“As imagens envolvendo o general, que é homem de confiança de Lula, são gravíssimas e precisam ser investigadas. Muitas pessoas inocentes foram presas enquanto os possíveis culpados pelo vandalismo em Brasília estão soltos. A Comissão Parlamentar de Inquérito Mista (CPMI), que vai investigar os atos de 8 de janeiro, e a Justiça vão mostrar quem eram os infiltrados e a mando de quem eles agiram. Tentaram macular a direita ao criminalizar manifestações democráticas de brasileiros que estavam defendendo a liberdade e seu país. Agora, a verdade está vindo à tona”, disse Medeiros, que é um dos principais nomes da oposição ao PT no Congresso Nacional.

O ex-ministro pediu demissão depois da divulgação de imagens do ex-ministro dentro do Palácio do Planalto durante as invasões do dia 8 de janeiro.

Além de Medeiros, assinaram o documento pedindo a prisão do general os deputados do PL, PSD, Novo, PP, MDB e PSDB. São eles Nikolas Ferreira, Carla Zambelli, Marcelo Henrique Teixeira Dias, Álvaro Antonio, Coronel Meira, Carlos Jordy, Caroline de Toni, Gilberto Gomes da Silva , Gilvan da Federal, Evair Vieira de Melo , Rodolfo Nogueira, Delegado Caveira, Eder Mauro, Zé Trovão, Lucas Redecker, Capitão Alden, Paulo Bilynskyj, Daniel Costa de Freitas, Marcel Van Hatten, Jaziel Pereira de Sousa, Bibo Nunes, Mario Frias, André Fernandes de Moura, Gustavo Gayer, Geraldo Junio do Amaral, Luiz Philippe de Orleans e Bragança, Mario Palumbo Junior, Leandro de Jesus, Fabio Costa, Bia Kicis, Magno Malta, Sargento Fahur, Maurício Bedin Marcon e