Descubra o melhor destino de viagem para o seu signo

Muitas pessoas não acreditam no horóscopo, mas, ainda assim, sempre dão aquela olhadinha nas previsões para o dia. Outras não apenas acreditam, como também já sabem que, neste mês de março, começa um ano novo astrológico, momento simbólico de renovação. Independentemente do grupo em que se esteja, o fato é que nada melhor que uma viagem para renovar as energias. E se houver dúvidas sobre o roteiro, o signo pode ajudar.

De acordo com Renata Guedes, fundadora da Single Trips, quem está em dúvida sobre o melhor roteiro, mas sente que deve “confiar no universo” para escolher, pode encontrar no signo algumas respostas.

“Separamos sugestões de roteiro considerando características únicas dos signos de fogo, ar, terra e água. Por exemplo, os signos de fogo costumam gostar de aventura e de explorar novos destinos. Já os signos de água são mais sonhadores e também gostam de explorar, mas querem se sentir em casa ao viajar”, comenta Renata.

Confira os destinos sugeridos pela fundadora da Single Trips de acordo com os signos:

Para signos de água (câncer, escorpião e peixes):

Fernando de Noronha: Esse paraíso brasileiro tem lugares incríveis, como a Baía do Sancho, Baía dos Porcos, praias do Mar de Dentro, etc.

Tapiraí: O destino é ideal para quem gosta de natureza, canto de pássaros, ar puro e fazer amizades.

Colômbia (Cartagena e San Andrés): Esse é um roteiro de imersão cultural e passeio por ilhas incríveis.

Para signos de fogo (áries, leão e sagitário):

Maceió: Com uma das orlas mais bonitas do Brasil, é fácil se esconder embaixo de um dos coqueiros ou aproveitar a água morna para um refrescante banho de mar.

Pantanal: Um dos ecossistemas mais ricos do Brasil, o Pantanal é considerado Patrimônio Natural Mundial e Reserva da Biosfera.

Arraial D´Ajuda: A rota do descobrimento e visitas a praias paradisíacas fazem parte do roteiro.

Para signos de terra (touro, virgem e capricórnio):

Minas Gerais: Além do pão de queijo quentinho e do café, ir para Minas é poder conhecer Belo Horizonte e uma série de cidades históricas incríveis.

Marrocos: Seja pelas paisagens e cenários desérticos, belas mesquitas, jardins secretos ou arquitetura tradicional, o Marrocos é uma verdadeira jóia.

Cidades encantadoras da Europa: O velho continente abriga destinos que são conhecidos não somente por sua beleza única, mas também pela excelente qualidade de vida e infraestrutura turística. O roteiro da Single abrange Roma e Vaticano, Florença e Pisa na Itália; Zurique na Suíça; e Paris na França.

Para signos de ar (gêmeos, libra e aquário):