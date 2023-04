Descubra os melhores destinos brasileiros para visitar no outono

O outono é uma das melhores épocas para viajar pelo Brasil, pois o clima mais ameno e seco é perfeito para explorar os destinos turísticos do país. Aqui estão alguns dos melhores destinos brasileiros para visitar no outono:

Gramado

Localizada no estado do Rio Grande do Sul, Gramado é famosa por sua arquitetura europeia, suas belas paisagens e seus festivais de inverno. No outono, as árvores ficam com folhas de tons quentes, proporcionando um espetáculo visual único.

Bonito

Localizada no Mato Grosso do Sul, Bonito é conhecida por suas águas cristalinas e sua biodiversidade. No outono, as chuvas diminuem, tornando as águas ainda mais claras e os passeios de flutuação ainda mais agradáveis.

Foz do Iguaçu

A cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, é famosa pelas Cataratas do Iguaçu, uma das maiores atrações turísticas do Brasil. No outono, as temperaturas são mais amenas e as chuvas diminuem, proporcionando um clima perfeito para explorar as trilhas e mirantes.

Chapada dos Veadeiros

Localizada no estado de Goiás, a Chapada dos Veadeiros é um destino ideal para quem busca contato com a natureza. No outono, as chuvas diminuem e as cachoeiras ficam com uma vazão ideal para banhos e trilhas.

Campos do Jordão

A cidade de Campos do Jordão, em São Paulo, é conhecida como a Suíça brasileira, devido à sua arquitetura europeia e clima ameno. No outono, as árvores ficam com tonalidades douradas e avermelhadas, proporcionando uma paisagem deslumbrante.