Detento tenta fugir de hospital pela janela do banheiro e acaba detido pela Polícia Penal na sequência

Um detendo da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa, a Mata Grande, foi recapturado pela Polícia Penal minutos depois que fugiu do Hospital Municipal de Rondonópolis, na manhã desta quinta-feira (20). O rapaz, 27 anos, estava detido desde sábado (15), quando roubou um veículo e acabou espancado por populares. Devido aos ferimentos, o deternto estava internado.

O preso teria escapado pela janela do banheiro na hora do banho. Ele ainda conseguiu pular o muro do hospital e correr, mas foi recapturado pela polícia a uma quadra do hospital.

Com o nariz quebrado, o rapaz terá de permanecer internado na unidade, aguardando uma vaga para cirurgia no Hospitalar Regional.

Espancamento

O ferimento no nariz teria sido provocado por um espancamento. A agressão aconteceu no último sábado no Jardim Primavera, depois que o rapaz roubou um gol e acabou perseguido por populares, que bateram nele até a chegada da Polícia Militar.