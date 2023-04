Dieta nutritiva é base para uma vida saudável

Sono de qualidade, gestão de estresse, prática regular de atividade física, momentos de lazer, avaliação médica periódica e uma dieta nutritiva e balanceada garantem uma boa saúde. Renata Guirau, nutricionista do Oba Hortifruti, ensina como escolher os alimentos e compor as refeições para ser saudável e ter qualidade de vida. “A combinação de diversos grupos, em quantidades adequadas, consumidos de forma correta é que vai garantir que nosso prato favoreça nossa saúde”, diz.

Confira, abaixo, os grupos que devem ser incluídos na rotina alimentar:

Frutas variadas, preferencialmente as da estação, de 2 a 3 porções ao dia

Verduras e legumes variados: 3 a 4 porções ao dia

Carnes variadas (bovina, frango, peixe, suína) ou ovos: 1 a 2 porções ao dia

Feijões (feijão, lentilha, grão-de-bico, ervilha) 1 a 2 porções ao dia

Cereais (pães, aveia, arroz) e tubérculos (batata, mandioca, batata doce, inhame): 3 a 5 porções ao dia

“Incluir opções variadas, de todos os grupos de alimentos, é a forma mais saudável de manter uma boa alimentação ao longo da vida. Devemos fazer as refeições de forma organizada, com horários regulares, respeitando a nossa fome e nossa saciedade”, afirma.

A nutricionista ainda dá dicas de refeições práticas e equilibradas. “Os pokes são ótimas opções por terem na composição uma opção de carne, para fornecer proteína, vegetais, para fornecer vitaminas, minerais e fibras, e fonte de carboidrato, como o arroz, para fornecer energia e compor uma refeição completa. São ideias para consumo como almoço ou jantar. Outra boa fonte nutritiva são os iogurtes, que devem fazer parte do nosso cardápio no café da manhã ou lanches e podem ser consumidos puros, acompanhados de frutas, aveia, granola, castanhas ou compondo receitas”.

Renata faz um alerta: “É importante evitar o consumo de iogurte próximo ao almoço e ao jantar, pois nessas duas refeições geralmente nós consumimos a maior parte do ferro da nossa alimentação, e o cálcio do iogurte pode interferir na absorção do ferro da dieta quando consumidos juntos”.

A especialista lembra que a má alimentação potencializa os fatores de risco de algumas doenças. “Para muitas doenças, os alimentos farão parte não só da prevenção, mas do tratamento. Em todas as condições, uma dieta adequada, orientada de forma individualizada, pode favorecer melhor saúde e qualidade de vida. Hipertensão arterial e diabetes são doenças que afetam grande parte da população mundial e podem ser evitadas através de bons hábitos de vida. Controlar o consumo de bebidas alcoólicas, de alimentos ultraprocessados e com açúcar adicionado na composição e utilizar produtos de boa procedência fazem parte da alimentação saudável”, ressalta.