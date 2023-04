Duas mulheres morrem em acidente na MT-270; uma delas teve a perna arrancada

Duas mulheres identificadas como Souzeny Dourado de 46 anos e Ivanir Sousa Miranda de 44 anos, morreram em um grave acidente na tarde deste domingo (16), na MT-270, na entrada do Balneário Moreninha a cerca de 6 km de Guiratinga-MT.

Conforme informações, em uma motocicleta estavam as duas mulheres sentido Guiratinga/ Rondonópolis e o veículo Fiat Toro seguia um pouco atrás no mesmo trajeto.

A condutora virou à esquerda para entrar no balneário e neste momento o condutor da picape fazia ultrapassagens e bateu na motocicleta.

Com o forte impacto, uma das vítimas teve a perna arrancada e caiu no asfalto a outra mulher foi arremessada no mato a beira da rodovia.

As vítimas tiveram mortes instantâneas, já o motorista da Fiat Toro que reside em Rondonópolis não se feriu

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada ao local.