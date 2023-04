Em encontro com presidente da FPA na Aprosoja, deputada reforça defesa do Poder Legislativo a quem produz em MT

A presidente em exercício da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputada estadual Janaina Riva (MDB), esteve nesta terça-feira (18), na Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT), em evento que reuniu o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) , deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), e diversas lideranças políticas federais e estaduais com produtores rurais para tratar dos desafios da produção em Mato Grosso e no País.

Durante a reunião a parlamentar lembrou que Assembleia Legislativa tem sido parceira dos produtores de Mato Grosso e enalteceu o trabalho da Aprosoja na busca por interlocução com os mais diversos setores.

“A Assembleia Legislativa é parceira dos produtores e entendemos que esse estado só sobrevive a partir de sua produção e do povo que hoje trabalha ou diretamente ou indiretamente com o agronegócio. A burocracia não é fácil de ser resolvida e a impressão que a gente tem muitas vezes é que o vilão não é o bandido, mas sim o produtor. Se agente não começar enfrentar essa discussão nós vamos passar muito mais dificuldade no futuro. O presidente da Aprosoja Fernando Cadore tem buscado a Assembleia e construído uma boa interlocução do agronegócio com os diversos setores e segmentos e isso é muito importante”, disse.

A presidente ressalta que a Assembleia Legislativa tem diversos deputados do agronegócio, desde grandes até pequenos e que essa representatividade é essencial para defesa das pautas e o estado que é campeão mundial em produção de diversos tipos de grãos. “Nós temos, por exemplo, o deputado Cattani que é assentado, temos o Heck Junior que é produtor, Dilmar, Wilson que produz limão, Moretto, dentre outros. Então vejo que o cenário em Mato Grosso é diferente do federal e ouvir o presidente da FPA é importante pra gente. Temos uma preocupação muito grande com o futuro e com o comportamento do governo federal quando o assunto é o agronegócio por conta de alguns posicionamentos controversos ao olhar de quem produz em Mato Grosso sobre desapropriações, criação de novas reservas sem a indenização adequada dos produtores, dentre outros temas”, disse.

A FPA

O objetivo da FPA é estimular a ampliação de políticas públicas para o desenvolvimento do agronegócio nacional. Dentre as prioridades atuais estão a modernização da legislação trabalhista, fundiária e tributária, além da regulamentação da questão de terras indígenas e áreas quilombolas, a fim de garantir a segurança jurídica necessária à competitividade do setor.

Nos últimos anos, a Frente Parlamentar tem se destacado nos trabalhos do Congresso Nacional. De composição pluripartidária e reunindo mais de 200 parlamentares, a bancada tem sido um exemplo de grupo de interesse e de pressão bem sucedido. É considerada a mais influente nas discussões, articulações e negociações de políticas públicas no âmbito do Poder Legislativo.