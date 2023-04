Em Pequim, Lula assina 15 acordos comerciais com Xi Jinping

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta sexta-feira (14) em Pequim com o presidente da China, Xi Jinping, para assinar diversos acordos comerciais e de parceria. Entre os termos, está a facilitação do comércio entre os dois países, a cooperação entre agências de notícias públicas e a colaboração para o desenvolvimento de tecnologias.

Lula desembarcou na China na quarta-feira (12). A visita da comitiva brasileira à China começou em Xangai. O presidente participou da cerimônia de posse da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) como presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, o banco do Brics. Depois, o petista se encontrou com empresários.

Na capital chinesa, Lula foi recebido em uma cerimônia oficial pelo presidente Xi Jinping. A programação contou com um encontro aberto, uma cerimônia para a assinatura de acordos bilaterais e uma reunião fechada. Em seguida, estão previstos um jantar, registro de fotos e troca de presentes.

Veja a lista dos acordos assinados nesta sexta:

1 – Memorando de entendimento sobre o grupo de trabalho de facilitação de comércio entre o ministério das relações exteriores e o ministério do desenvolvimento, indústria, comércio e serviços da República Federativa do Brasil e o ministério do comércio da República Popular da China;

2 – Protocolo complementar sobre o desenvolvimento conjunto do CBERS-6 entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo da República Popular da China ao ‘acordo-quadro sobre cooperação em aplicações pacíficas de ciência e tecnologia do espaço exterior entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo da República Popular da China’;

3 – Memorando de entendimento sobre cooperação em pesquisa e inovação entre o Ministério da Cência, Tecnologia e Inovação da República Federativa do Brasil e o Ministério da Ciência e Tecnologia da República Popular da China;

4 – Memorando de entendimento entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação da República Federativa do Brasil e o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da República Popular da China sobre cooperação em tecnologias da informação e comunicação;

5 – Memorando de entendimento entre o ministério do desenvolvimento, indústria, comércio e serviços da República Federativa do Brasil e a comissão nacional de desenvolvimento e reforma da República ´Popular da China para a promoção do investimento e cooperação industrial;

6 – Memorando de entendimento sobre o fortalecimento da cooperação em investimentos na economia digital entre o ministério do comércio da República Popular da China e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços da República Federativa do Brasil;

7 – Memorando de entendimento (“MDE”) entre o Ministério da Fazenda do Brasil e o Ministério das Finanças da China;

8 – Memorando de entendimento sobre cooperação em informação e comunicações entre o Ministério das Comunicações da República Federativa do Brasil, a Agência Nacional de Telecomunicações da República Federativa do Brasil e o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da República Popular da China;

9 – Acordo de coprodução televisiva entre o governo da Rrepública Federativa do Brasil e o governo da República Popular da China;

10 – Memorando de entendimento entre grupo de mídia da china e secretaria de relações institucionais da Presidência da República Federativa do Brasil;

11 – Acordo de cooperação entre agência de notícias Xinhua e Empresa Brasil de Comunicação;

12 – Memorando de entendimento entre o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar da República Federativa do Brasil e o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da República Popular da China na cooperação para o desenvolvimento social e rural e combate à fome e à pobreza;

13 – Plano de cooperação espacial 2023-2032 entre a Administração Espacial Nacional da China e a Agência Espacial Brasileira;

14 – Plano de trabalho Brasil-China de cooperação na certificação eletrônica para produtos de origem animal;

15 – Protocolo entre o ministério da agricultura e pecuária da República Federativa do Brasil e a administração-geral de aduanas da república popular da China sobre requisitos sanitários e de quarentena para proteína processada de animais terrestres a ser exportada do brasil para a China

Retorno para o Brasil

No retorno para o Brasil, o avião presidencial vai pousar em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos, para uma visita oficial no sábado (15). A previsão é que a comitiva brasileira desembarque em Brasília no dia seguinte, domingo (16).

A viagem de Lula para a China estava prevista, inicialmente, para ocorrer no fim de março. No entanto, foi adiada devido ao diagnóstico de pneumonia do presidente. Com a saída do petista, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, assume a Presidência da República — ele, inclusive, acompanhou o embarque de Lula, mais cedo.