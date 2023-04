Empregos gerados no setor de eventos de cultura e entretenimento já superam índices pré-pandemia

Novos números do Radar Econômico, levantamento realizado pela Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape) com base em dados do Ministério do Trabalho e Previdência e IBGE, apontam que o hub do setor de eventos de cultura e entretenimento no País continua em franca recuperação dos efeitos da pandemia do coronavírus (covid-19).

“Isso é o resultado direto do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), que, ao proporcionar segurança e proteção ao segmento, impactou na geração de empregos e na movimentação da economia”, salienta o empresário Doreni Caramori Júnior, presidente da Abrape.

A participação no PIB do segmento classificado como “outros serviços”, que engloba aqueles prestados às famílias como o turismo, hospedagem, alimentação fora do lar e recreação que fazem parte do hub do setor de eventos, revela a tendência de retomada rápida. De acordo com o estudo da Abrape, essas atividades registram um crescimento de 11,1%, número que comprova a recuperação se comparado com o ano passado (crescimento de 9,1%) e até superior ao conquistado em 2019 (crescimento de 2,8%). Em 2020, em decorrência das políticas de isolamento, houve um decréscimo de 9,3.

“Os números consolidam o que esperávamos com o Perse: rápida recuperação da economia. Os setores de turismo e serviços estão sendo responsáveis por essa retomada e permitem que façamos projeções positivas de futuro, desde que os benefícios do programa continuem em vigor, oferecendo segurança jurídica e tributária para as empresas do segmento”, destaca Doreni. Números do IBGE que também compõem o estudo da ABRAPE apontam que a taxa de crescimento acumulada nos últimos 12 meses nas atividades turísticas foi 29,9% e de 8,3% no volume de serviços. A título de comparação, a produção industrial não ultrapassou 1%.

Empregos

Os empregos também estão sendo impactados positivamente. Até fevereiro, o saldo de empregos formais no hub do setor de eventos de cultura e entretenimento é 2,3% superior ao período pré-pandemia. Foram criados 79.217 empregos acima do patamar de 2019. No total, são 3.528,505 trabalhadores empregados, um crescimento em comparação ao ano passado (3.498,896 empregos) e a 2019 (3.449,288 empregos).

O Perse é o único programa do Governo Federal direcionado para um setor da economia criado durante a pandemia e que engloba um conjunto de cinco leis (14.046, 14.148, 14.161, 14.179 e 14.186). Abrangem cinco pontos importantes para o segmento: refinanciamento de dívidas, créditos para sobrevivência das empresas, desoneração fiscal, manutenção de empregos e condições de adiamento e cancelamento de atividades.