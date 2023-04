Empresa que presta serviços para órgãos públicos faz acordo para pagar ex-empregados

Após negociações na Justiça do Trabalho, a empresa Bem Estar, especializada em oferecer serviços terceirizados em diversas áreas a órgãos públicos em Mato Grosso, firmou um acordo de aproximadamente R$ 935 mil para quitação de débitos com 68 trabalhadores.

As tratativas envolveram processos ajuizados desde 2021 e foram conduzidas pela Secretaria de Apoio à Efetividade Processual (SAEX) do TRT-23, que reuniu ações que tramitavam em Rondonópolis, Cáceres e Cuiabá. Os valores, pagos em parcelas mensais de R$ 150 mil, serão depositados pela Prefeitura de Cuiabá, que vai transferir o pagamento de contratos de prestação de serviços que possui com a empresa.

A conciliação foi comemorada pelo empresário Paulo Victor, que destacou a importância dessas negociações para a empresa. “Nesse momento encerramos um ciclo e poderemos honrar nossos compromissos de forma organizada. O período da pandemia nos prejudicou muito, mas agora estamos nos reerguendo. É louvável esse trabalho de conciliação realizado na Justiça do Trabalho, é bom para a empresa e para o empregado”, afirmou.

O advogado da empresa, Leonardo Benevides, acompanhou todas as negociações e garantiu que o acordo foi fundamental para que a empresa honre as dívidas sem prejudicar suas atividades. “A reunião dos processos nesta unidade nos trouxe a oportunidade de conversar com todos os credores. Todos entenderam a situação e chegamos a um acordo comandado pela juíza Eliane Xavier. Toda a equipe soube conduzir esse processo de forma brilhante”.

Para ele, conciliar é o melhor caminho para solucionar ações trabalhistas. “O acordo reduz o número de processos em andamento. Para mim, como advogado, é muito gratificante realizar acordos pois sei que, além de bom para todas as partes, contribui com o bom andamento do judiciário”, avaliou.

A SAEX é vinculada à Secretaria Geral Judiciária do TRT-23 e tem atuado de forma efetiva na resolução de processos na fase de execução de grandes devedores na Justiça do Trabalho em Mato Grosso.