Estação móvel de rádio digital de Mato Grosso reforça buscas dos criminosos que realizaram ataque em Confresa

A Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp-MT) encaminhou para o estado de Tocantins a Estação de Rádio Base (ERB Móvel) – sistema móvel de radiocomunicação digital recém adquirido pelo Governo do Estado, para auxiliar as forças de segurança nas operações de busca aos criminosos que atacaram o município de Confresa (1.160 km de Cuiabá) no último domingo (09.04). A unidade móvel já estava na região de Confresa no dia seguinte ao ataque, para dar suporte de comunicação às atividades de busca. Com a fuga dos suspeitos para Tocantins, a unidade seguiu para o município de Pium (TO), uma área rural a 470 km de Confresa.

Parte de um grande projeto de implantação de sistema de radiocomunicação digital nas forças policiais mato-grossenses, a unidade funciona sobre uma caminhonete modelo 4×4, com uma torre de 15 metros de altura. Adaptada como repetidora de sinal para áreas remotas, a Estação oferece cobertura em um raio de até 20 quilômetros, a partir do posto de comando., e permite a comunicação com os Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosps) de Cuiabá, Rondonópolis e outros municípios.