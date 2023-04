EUA registram mais de um tiroteio em massa por dia em 2023

Os Estados Unidos registraram 146 tiroteios em massa em 2023 até o momento, o que equivale a mais de um ataque por dia desde o início do ano. Entre mortos e feridos, os atentados vitimaram 8.816 americanos em cem dias, desde 1º de janeiro. Os dados são do Gun Violence Archive, um grupo americano sem fins lucrativos que cataloga todos os incidentes de violência armada nos EUA.

Os números são atualizados diariamente e já levam em conta o ataque desta segunda-feira (10) em Louisville, cidade no estado de Kentucky. Nesta manhã, um atirador invadiu um banco, matou quatro pessoas e feriu outras nove. O autor do atentado também morreu, sob circunstâncias ainda não divulgadas.

Segundo a Gun Violence, até o momento, em 2023, mais de 11.500 pessoas morreram em decorrência de armas de fogo nos Estados Unidos. Destas, 6.000 cometeram suicídio. Outras quase 5.000 foram assassinadas ou sofreram algum acidente com revólver.

Em 2022, foram registradas 20 mil mortes por armas de fogo ao longo de 12 meses. Proporcionalmente, o número neste ano é consideravelmente maior. Se os EUA continuarem nessa toada de violência, até o fim do ano terá havido mais de 45 mil mortes por armas de fogo no país.

Tiroteios em escolas

O ataque desta segunda, em Lousville, aconteceu dentro de um banco, no centro da cidade. Mas, na maioria das vezes, as escolas são o palco escolhido para os tiroteios em massa nos Estados Unidos.

No ano passado, a organização Everytown for Gun Safety revelou que foram registrados 93 tiroteios em escolas em 2022 no país, o maior número em dez anos. Em 2021, esse número foi de 62. Entram na conta todos os episódios em que ao menos um tiro é disparado dentro da escola.

Um dos casos mais chocantes de tiroteios em escolas em 2022 foi o que aconteceu na cidade de Uvalde, no Texas, onde um atirador matou 19 crianças e duas professoras. De acordo com a Everytown, esses massacres com muitas vítimas, que acabam virando notícia, representam apenas 0,7% de todos os incidentes.