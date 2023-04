Ex-modelo de sucesso é vista revirando lixeira em busca de comida

A ex-modelo Loni Willison, que foi casada com o astro de Hollywood Jeremy Jackson, foi flagrada revirando lixeiras na Califórnia, nos Estados Unidos, em busca de comida, segundo o site New York Post. A ex-mulher do ator, que já teve uma carreira de sucesso e estampou capas de diversas revistas, mora nas ruas há quase sete anos.

Loni manteve um casamento de dois anos com Jeremy Jackson, conhecido por atuar na série S.O.S. Malibu, mas hoje vive em acampamentos de sem-teto. Ela foi flagrada nas ruas pela primeira vez em 2016.

Nos cliques mais recentes, a ex-modelo aparece maltrapilha, com cabelo curto e dentes faltando. Além disso, ela costuma ser vista empurrando um carrinho de supermercado com pertences como roupas e cobertas.

Willison sofre com o vício em drogas e tem problemas de saúde mental, uma situação que teria saído de controle após divorciar-se de Jeremy Jackson. O casamento entre o ator e a ex-modelo acabou depois de Loni ter sido supostamente agredida.

Os dois teriam tido uma briga da qual a ex-modelo saiu com duas costelas quebradas, machucados no pescoço e arranhões no rosto. Mesmo assim, ela não quis prestar queixa contra o ex-marido.